Mann nach Auseinandersetzung in München in Lebensgefahr

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in München lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Beamte den Mann am Sonntagabend mit einer blutenden Wunde am Hinterkopf am Pasinger Bahnhofsplatz. Er sei zunächst noch ansprechbar gewesen. Später sei er im Krankenhaus wegen seiner schweren Verletzungen operiert worden. Seitdem liege er im Koma.

Die Polizei geht davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter den 44-Jährigen körperlich angegangen und die Verletzungen verursacht hat. Nach Angaben der Polizei könnte es sich um einen etwa 15- bis 16-Jährigen handeln. Er war nach bisherigen Kenntnissen der Polizei in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Unbekannten. Zu ihm gab es zunächst keine genauere Beschreibung. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nach möglichen Zeugen.

