Mann möchte sich nach Unfall bei fremder Familie verstecken

Ein Mann hat auf der Autobahn drei bei Nürnberg einen Unfall verursacht und ist zu Fuß geflüchtet. Er suchte Unterschlupf bei einer Familie, wie die Polizei mitteilte. Laut den Zeugen überholte der 18-Jährige mehrere Fahrzeuge, die wegen des dichten Verkehrs langsamer fuhren, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Beschleunigungsstreifen.

Sein Auto schlingerte und prallte gegen die Leitplanke. So stieß es in die Rückseite eines Kleintransporters links daneben. Der Transporter schrammte auf einer Betonwand links entlang und fiel auf die Seite. Der 18-Jährige kam mit dem Wagen auf einem Grünstreifen neben der Straße zum Stehen und flüchtete zu Fuß in den Wald. Die Polizei suchte ihn am Dienstag mit Hubschrauber, Suchhunden und der Feuerwehr.

Er klingelte wahllos bei einer Familie in einem Wohngebiet und fragte, ob er eintreten dürfe. Sie verständigten die Polizei. Dort trafen die Beamten auf den Mann. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Beamten stellten den Führerschein des 18-Jährigen sicher.

