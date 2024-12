Mann mit Waffe am Neumarkter Bahnhof festgenommen

Passanten entdecken an einem Bahnhof in der Oberpfalz eine Schusswaffe im Hosenbund eines Mannes – die Polizei rückt aus. Für den Mann hat das schwerwiegende Folgen.

Ein Mann ist am Bahnhof in Neumarkt in der Oberpfalz festgenommen worden, nachdem Passanten ihn mit einer Schusswaffe im Hosenbund sahen und die Polizei riefen. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen vor dem Bahnhofsgebäude widerstandslos fest und stellten einen Gasdruckrevolver sicher, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann erst Ende November aus dem Gefängnis entlassen worden war. Bei seiner Festnahme am Mittwoch stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnte keinen Waffenschein vorweisen.

Da er damit nach seiner Entlassung gegen alle Auflagen verstoßen habe, sei er heute einem Haftrichter vorgeführt und zurück ins Gefängnis gebracht worden. Eine konkrete Bedrohung oder Gefährdung anderer Menschen habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden.

