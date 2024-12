Mann mit Stichverletzungen in München gefunden

Ein Mann wird schwer verletzt in München in einer Grünanlage gefunden. Alles deutet auf eine Gewalttat hin. Doch was sind die Hintergründe?

Ein schwer verletzter Mann ist in München in einer Grünanlage gefunden worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass er Opfer einer Gewalttat geworden ist. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um Stichverletzungen. Der 63 Jahre alte Kanadier sei zur Notoperation in eine Münchner Klinik gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr.

Passanten hatten den Verletzten gegen 7.30 Uhr in der Grünanlage in der Nähe der U-Bahn-Station St.-Quirin-Platz im Münchner Stadtteil Giesing gefunden. Die Hintergründe waren zunächst unklar, ebenso, ob es sich bei dem Mann um einen Touristen handelt. Einen Tatverdächtigen gab es zunächst nicht.

Der Fundort werde aber als Tatort behandelt, sagte der Polizeisprecher weiter. Polizeikräfte hätten diesen abgesperrt. Die Mordkommission ermittle, die Spurensicherung sei vor Ort. Anwohner sollten befragt und Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet werden. Auch eine Drohne war im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:241217-930-320077/2