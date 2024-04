Mann mit Messer schwer verletzt: Tatverdächtige verhaftet

Im Streit ist ein 22-Jähriger von drei Männern mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Nach kurzer Fahndung nahm die Polizei die Tatverdächtigen am Sonntagabend in Nürnberg fest, hieß es in der Mitteilung vom Montag. Zwei der drei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren sollen nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Aus zunächst unklaren Gründen war das 22-jährige Opfer mit den drei Männern körperlich aneinandergeraten - nach Angaben eines Polizeisprechers soll eine Vorbeziehung zwischen den Beteiligten bestehen. Dabei schlug das Trio dem Mann ins Gesicht und flüchtete anschließend. Wenig später kam es erneut zu einer Auseinandersetzung, bei der der 22-Jährige durch ein Messer schwere Verletzungen am Arm erlitt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine Streife nahm die drei 18-, 19- und 22-jährigen Tatverdächtigen dann beim Fluchtversuch fest. Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

