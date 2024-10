Mann mit Machete festgenommen

In Dingolfing gehen am Dienstag viele Anrufe bei der Polizei ein: Ein Mann ist mit einer Machete unterwegs. Die Beamten rücken aus.

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann mit nacktem Oberkörper ist in Niederbayern festgenommen worden. Mehrere Anwohner in Dingolfing hatten zuvor den Notruf gewählt und den Mann gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte konnten den 27-Jährigen am Dienstagnachmittag ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen. Dabei wurden die Machete und ein Tierabwehrspray sichergestellt. Der Mann befand sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation, die durch Drogenkonsum bedingt war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn laufen. Hinweise auf eine geplante Tat gibt es nicht.

