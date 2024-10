Mann mit drei Haftbefehlen und Einreiseverbot festgenommen

Bei einer Routinekontrolle wurde ein Serbe mit mehreren Haftbefehlen und Einreiseverbot entdeckt. Er muss nun lange ins Gefängnis.

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle an der Grenze zu Österreich einen Mann verhaftet, der gleich dreifach per Haftbefehl gesucht wurde. Der 31-Jährige versuchte bei einer Überprüfung auf der Autobahn A8 bei Bad Reichenhall, seine Identität zu verschleiern und gab zunächst an, keine Ausweispapiere bei sich zu haben, wie die Bundespolizei berichtete. Doch eine Fingerabdrucküberprüfung deckte seine wahre Identität auf und enthüllte zugleich die brisanten Gründe seines Täuschungsversuchs.

Haftbefehle wegen Drogendelikten

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte zwei Haftbefehle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ausgestellt – mit Freiheitsstrafen von insgesamt über drei Jahren. Nachdem der Serbe 2023 in sein Heimatland abgeschoben worden war, verhängte die Staatsanwaltschaft Traunstein einen weiteren Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise. Zudem besteht für ihn bis 2030 ein Einreise- und Aufenthaltsverbot in Deutschland.

Da der Mann nun am Grenzübergang am Walserberg erneut unerlaubt in die Bundesrepublik einreiste, erwarten ihn laut Bundespolizei eine zusätzliche Anklage sowie eine Restfreiheitsstrafe von 699 Tagen. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

© dpa-infocom, dpa:241030-930-274559/1