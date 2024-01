Mann läuft auf Krücken über Autobahn

Um das verlorene Glas seines Außenspiegels zu finden, hat ein Mann auf Krücken sein Leben auf einer Autobahn in Mittelfranken riskiert. Der Mann stellte am Mittwoch sein Auto auf dem Standstreifen der A73 in Fürth ab und lief auf der Suche nach dem Glas über sämtliche Fahrbahnen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er versuchte sogar, über die Mittelleitplanke zu klettern. Als die Polizei den 59-Jährigen gefasst habe, habe er aggressiv und uneinsichtig reagiert, hieß es. Die Beamten verfassten eine Meldung an die Führerscheinstelle und leiteten ein Bußgeldverfahren wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten ein.

