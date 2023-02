Mann lässt Beifahrer betrunken auf Autobahn zurück

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat seinen betrunkenen Beifahrer nach einer Panne im Auto auf der Autobahn 73 in Oberfranken zurückgelassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Fahrer nach der Panne am Sonntagmorgen bei Forchheim getürmt, weil er keinen Führerschein hatte.

Eine Polizeistreife fand das Auto nach Hinweisen anderer Verkehrsteilnehmer mit Motorschaden auf dem Standstreifen vor. Darin befand sich ein betrunkener 40-Jähriger, der gerade auf dem Beifahrersitz schlief. Außerdem sei das Auto voller leerer Bierflaschen gewesen. Nachdem die Beamten den Mann aufgeweckt hatten, beteuerte dieser, dass er entgegen der anfänglichen Vermutung der Polizisten nicht selbst am Steuer gesessen war. Der eigentliche Fahrer habe sich einfach aus dem Staub gemacht. Seine Behauptungen konnte er schließlich durch ein Handyvideo beweisen, das zeigt, wie er sich während der Fahrt als Beifahrer mit seinem Freund unterhält.

Die Polizei fahndete daraufhin zunächst ohne Erfolg nach dem eigentlichen Fahrer, da er sich womöglich in einer Notlage befinden könnte. Sieben Stunden später meldete der 30-Jährige sich schließlich selbst bei der Polizei. Es hatte sich herausgestellt, dass dieser keinen Führerschein besaß und nach der Panne geflohen war. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

© dpa-infocom, dpa:230227-99-755471/2