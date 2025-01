Mann in Unterkunft mit Messer verletzt - Haftbefehl

In einer Obdachlosenunterkunft in Oberbayern bricht ein Streit aus. Es wird auch zum Messer gegriffen. Nun ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags.

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in einer Obdachlosenunterkunft in Dachau ist ein 24-Jähriger mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Gegen einen 40-Jährigen werde deswegen ermittelt, ihm werde versuchter Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Die Beamten seien am Sonntagnachmittag wegen eines Streits zweier Männer in der Obdachlosenunterkunft alarmiert worden. In dem Gebäude fanden sie den 24 Jahre alten Mann mit erheblichen Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Fast zwei Stunden später griffen die Beamten den 40-Jährigen in der Nähe des Tatorts auf. Auch die vermeintliche Tatwaffe wurde gefunden. Der 40-Jährige soll zum Zeitpunkt des Streits erheblich alkoholisiert gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:250128-930-357663/1