Mann in Tram mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Ein 58-Jähriger soll einen anderen Mann in einer Augsburger Straßenbahn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Derzeit sitze der 58-Jährige in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer seien am Donnerstag nacheinander im Augsburger Stadtteil Oberhausen in eine Straßenbahn eingestiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler soll der 58-Jährige den 46-Jährigen sofort mit einem Messer angegriffen haben. Im Anschluss sei der Verdächtige geflohen. Sanitäter brachten den schwer verletzten 46-Jährigen in ein Krankenhaus.

Kurze Zeit später fanden die Beamten den Flüchtigen in der näheren Umgebung und nahmen ihn fest. Weil der Mann sich bei dem Angriff ebenfalls verletzt hatte, wurde er zunächst ins Krankenhaus gebracht. Die Kripo Augsburg ermittelte zu den Hintergründen des Falls.

© dpa-infocom, dpa:240510-99-987657/3