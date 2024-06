Mann in seiner Wohnung mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Zwei unbekannte Männer haben einen 40-Jährigen in seiner Münchner Wohnung mit einer Pistole bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Die beiden hätten sich an der Sprechanlage als Postboten ausgegeben und der 40-Jährige habe die Tür geöffnet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Mit Bargeld und Schmuck seien die Männer aus der Wohnung geflohen. Der 40-Jährige habe demnach sofort die Polizei gerufen. Doch die Beamten konnten die beiden Täter nicht finden. Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:240621-99-480201/3