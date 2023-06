Mann in Schweinfurt rassistisch beleidigt und geschlagen

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Zwei Männer sollen nach Angaben der Polizei in Unterfranken einen 33-Jährigen rassistisch beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem sollen sie das Opfer im Schweinfurter Hauptbahnhof mit Kleingeld beworfen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden 21 und 29 Jahre alten Deutschen hätten ihre Beleidigungen gegen den 33 Jahre alten Mann aus Ruanda auch dann noch fortgesetzt, als schon mehrere Streifen eingetroffen gewesen seien.

Ein Zeuge hatte am Samstagmorgen zunächst den stark alkoholisierten und hilflosen 33-Jährigen gemeldet. Kurz darauf rief er erneut die Polizei an und schilderte den Übergriff. Auch gegenüber der eingetroffenen Polizei sollen sich die ebenfalls betrunkenen mutmaßlichen Täter weiterhin aggressiv verhalten haben. Die Beamten nahmen die Männer den Angaben zufolge in Gewahrsam.

Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt; weil es sich bei der Tat offenbar um eine politisch motivierte Straftat handelt, übernimmt das Landeskriminalamt die Ermittlungen. Den 33-Jährigen nahmen die Beamten wegen seines hilflosen Zustandes ebenfalls vorübergehend in Gewahrsam. Er erlitt bei dem Übergriff keine behandlungsbedürftigen Verletzungen.

