Mann in psychischem Ausnahmezustand zündet Böller

Ein Mann in psychischem Ausnahmezustand hat in Fürth mit einer Schreckschusspistole geschossen und Böller gezündet. Eine Streife hörte die Schüsse an einem Mehrfamilienhaus am Mittwochabend, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Vor Ort fanden sie den 26-Jährigen, der Böller zündete und mit einer Schreckschusspistole in Richtung Straße schoss.

Der Mann flüchtete in seine Wohnung in dem Haus und schoss dort weiter. Alarmierte Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos nahmen ihn daraufhin in seiner Wohnung fest und beschlagnahmten die Schreckschusspistole und ein Luftdruckgewehr. Bei der Festnahme wurde laut Polizei durch Aussagen des Mannes klar, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und keine Kontrolle über sein Handeln hatte. Er wurde deshalb in eine Fachklinik gebracht. Außerdem muss er sich unter anderem wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffen- und dem Sprengstoffgesetz verantworten.

