Mann in oberbayerischem Baggersee ertrunken

Die Polizei findet herrenlose Badesachen am Ufer eines Baggersees. Eine große Suchaktion beginnt. Am Ende bergen die Einsatzkräfte eine männliche Leiche.

Ein Mann ist in einem oberbayerischen Baggersee ertrunken. Er habe einen Badeunfall gehabt, teilte die Polizei heute mit. Am Freitagabend fanden Streifenpolizisten demnach herrenlose Badesachen am Ufer des Sees bei Fürstenfeldbruck. Nach Überprüfung der Ausweispapiere ergaben sich demnach Hinweise, dass der 31 Jahre alte Eigentümer der Gegenstände beim Baden einen Unfall gehabt haben könnte. Bei der anschließenden Suchaktion bargen die Einsatzkräfte die Leiche des 31-Jährigen. Die genauen Todesumstände waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240713-930-172787/1