Mann in letzter Sekunde aus Gleis gerettet

Geistesgegenwart und großen Mut hat ein Mann in München bewiesen. Am Hauptbahnhof rettete er einen Reisenden - in letzter Sekunde.

In letzter Sekunde ist ein 31-Jähriger in München von einem Bahngleis gerettet worden - wenige Momente vor einer einfahrenden S-Bahn. Der Mann aus Aschheim sei vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme vom Bahnsteig gestürzt und quer auf den Schienen zum Liegen gekommen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Auf Videos ist nach Angaben der Ermittler zu sehen, wie ein bislang unbekannter Mann hinterher springt, den Hilflosen packt und ihn mit anderen Reisenden aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit bringt. Wenige Sekunden später fährt eine S-Bahn ein.

„Allein aufgrund des sofortigen und beherzten Eingreifens der bislang unbekannten Ersthelfer wurde verhindert, dass der Mann von dem Zug erfasst wurde“, lobte die Polizei, die nun nach dem Helfer und weiteren Beteiligten sucht. Der 31-Jährige wurde nach dem Vorfall in der Nacht zum Samstag in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240303-99-202850/2