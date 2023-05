Notaufnahme - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zwei unbekannte Täter haben in Coburg einen Mann lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag griffen sie den 38-Jährigen am Sonntagmittag auf der Straße mit einer Stichwaffe an und rannten anschließend davon. Nach einer Notoperation sei der Attackierte inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

