Mann in Bar angeschossen: Tatverdächtiger auf freiem Fuß

Ein Streit in einer Fürther Bar eskaliert Freitagnacht bis zum Schusswaffengebrauch. Die Polizei ermittelt gegen einen 61-Jährigen, der einen Mann angeschossen und verletzt haben soll.

Ein 61-Jähriger soll bei einem Streit in einer Bar in Fürth einen anderen Mann angeschossen und dabei verletzt haben. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen in der Nacht auf Samstag fest, mittlerweile ist er aber wieder freigelassen worden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Ein Haftbefehl sei nicht erlassen worden.

Demnach forderten Zeugen in dem Nachtlokal über den Polizeinotruf einen Krankenwagen an. Beamte trafen vor Ort auf einen 62 Jahre alten Mann mit einer Schusswunde im Oberschenkel sowie eine 48 Jahre alte Frau mit einer blutenden Knöchelverletzung. Ein Rettungsdienst brachte die zwei Verletzten in eine Klinik.

Der zunächst unbekannte mutmaßliche Schütze hatte die Bar den Angaben zufolge bereits verlassen und war geflüchtet, als die Polizisten eintrafen. Einsatzkräfte fanden ihn wenige Zeit später und nahmen ihn fest. Der Mann führte laut Polizei einen geladenen Revolver mit sich.

Die Polizei hat gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Hintergründe des Streits sowie die Ursache der Knöchelverletzung der 48-Jährigen blieben auch am Sonntag laut Sprecher zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

