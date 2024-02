Mann hantiert mit täuschend echter Soft-Air-Waffe in Garten

Ein junger Mann hat in einem Garten in Füssen mit einer täuschend echten Soft-Air-Waffe hantiert. Anwohner meldeten den 18-Jährigen den Beamten, weil sie die Waffe für ein echtes Sturmgewehr hielten, so die Polizei am Montag. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Sonntagmittag zum Garten aus. Erst aus der Nähe sollen die Beamten erkannt haben, dass das Gewehr nicht echt ist. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei prüft nun, ob der 18-Jährige den Großeinsatz bezahlen muss.

