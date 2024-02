Ein junger Mann ist am Montag mit seinem Wagen gegen einen Zaun gefahren und hat bei der Anwohnerin falsche Personalien hinterlassen. Die 91-Jährige hatte sich jedoch bereits das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert, sodass seine Lüge später aufflog. Laut Mitteilung der Polizei vom Dienstag entstand an dem Gartenzaun in Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) ein Schaden von etwa 5000 Euro. Gegen den 22 Jahre alten Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

