Mann gerät mit Bein in Ballenpresse und wird schwer verletzt

Ein 59-Jähriger steigt bei laufendem Betrieb auf eine Ballenpresse und rutscht ab. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus.

Ein Mann ist in Schwaben mit seinem Bein in eine Ballenpresse geraten. Der 59-Jährige habe am Dienstag die Maschine in Harburg (Landkreis Donau-Ries) reinigen und abbauen sollen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe das Gerät entgegen den Sicherheitsvorkehrungen eingeschaltet. Daraufhin sei er abgerutscht und mit einem Bein auf das Förderband geraten. Sein Bein sei in die Presse gezogen und eingeklemmt worden.

Ein anderer Mann in der Halle habe seine Schreie gehört und die Maschine gestoppt. Die Feuerwehr habe den Arbeiter befreit. Der 59-Jährige kam den Angaben zufolge mit mehreren schweren Beinverletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

