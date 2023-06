Mann füllt Gartenpool mit Hydrantenwasser: Polizei ermittelt

Ein Mann im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn hat sich eine ungewöhnliche Methode ausgedacht, um seinen Gartenpool zu befüllen: Er zapfte Wasser aus einem Hydranten ab und leitete es über einen Feuerwehrschlauch in seinen Pool, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Doch die Aktion sei nicht unbemerkt geblieben. Am Dienstagabend habe ein Zeuge den Vorfall in Bad Birnbach gemeldet. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Mann ohne Genehmigung der Gemeinde das Wasser entnahm. Der 42-Jährige gab an, sich nachträglich um eine Erlaubnis zu kümmern. Er müsse sich trotzdem wegen Diebstahls verantworten, hieß es seitens der Polizei. Die kosten für das illegal entnommene Wasser lägen bei etwa 30 Euro.

