Mann fragt Polizisten nach eigenem Haftbefehl

Polizei Handschellen - Symbolbild - Die Suche nach per Haftbefehl Gesuchten war für die Polizei wohl noch nie so leicht. (Symbolbild) - Foto: Marcus Brandt/dpa

Ein Mann möchte von Polizisten wissen, ob gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Die ungewöhnliche Frage bringt ihn ins Gefängnis.

Ein Mann hat Polizisten in Bad Neustadt gefragt, ob gegen ihn selbst ein Haftbefehl vorliegt. Und tatsächlich: Er wurde per Haftbefehl gesucht - warum, wollte eine Sprecherin nicht sagen. Der Mann wurde laut Polizei am Freitagabend verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Dass sich jemand mit so einer Frage bei der Polizei meldet, sei jedenfalls „nicht gerade normal“, sagte die Sprecherin.

