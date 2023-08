Mann fordert Autofahrer zum Abstellen des Motors auf

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Streit um die Frage, ob Autofahrer beim Warten den Motor abstellen sollten, hat in Mittelfranken zu einer Schlägerei geführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Mann «in Zimmermannskluft» am Dienstag am Brombachsee bei Absberg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) Autofahrer an der Zufahrt zu einem Parkplatz am See dazu aufgefordert.

Ein Fahrer habe daraufhin die Tür verriegelt, um nicht angesprochen zu werden - woraufhin der Unbekannte die Beifahrertür geöffnet habe, laut Polizei vermutlich, um nach dem Zündschlüssel zu greifen. Demnach entbrannte ein Streit, der mit leichten Verletzungen für den Autofahrer endete. Die Polizei ermittelte wegen Körperverletzung.

