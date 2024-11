Mann flüchtet mit 140 Kilometern pro Stunde vor Polizei

Zuerst fährt er in Schlangenlinien, dann drückt er das Gas durch. Ein 18-Jähriger versucht, der Polizei davonzurasen. Schnell wird klar, was der Grund für die Flucht war.

Ein 18-Jähriger soll in der Oberpfalz im Auto mit etwa 140 Kilometern pro Stunde innerorts vor der Polizei geflüchtet sein. Den Beamten war in der Nacht auf Sonntag in Neumarkt in der Oberpfalz aufgefallen, dass der Mann in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Als er kontrolliert werden sollte, ignorierte er demnach etliche Anhaltesignale und raste davon.

Seine rasante Fahrt habe ihn über mehrere rote Ampeln und durch ein Wohngebiet geführt. Erst mehrere Polizeistreifen stoppten das Auto den Angaben nach. Der 18-Jährige und sein 19 Jahre alter Begleiter hätten noch eine Flucht zu Fuß versucht, seien aber aufgehalten worden. Grund für die Flucht sei gewesen, dass der 18-Jährige Alkohol getrunken und unter anderem Cannabis in unerlaubter Menge mit sich geführt habe. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis, wie es hieß. Die Polizei stellte den Autoschlüssel und die Drogen sicher. Gegen den 18-Jährigen werde nun ermittelt.

