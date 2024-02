Mann fliegt bei Skiunfall 30 Meter durch die Luft

Rettungshubschrauber - Ein Rettungshubschrauber des ADAC landet im Rahmen einer Pressevorführung vor dem Opernhaus und Landtag in Stuttgart. - Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Ein Mann aus München ist bei einem Skiunfall in Österreich fast 30 Meter durch die Luft geflogen. Beim unkontrollierten Aufprall zog sich der 51-Jährige schwere Rückenverletzungen zu, teilte die Polizei am Montag mit. Der Zustand des Mannes nach dem Unfall am Sonntag im Alpbachtal (Tirol) ist derzeit nicht bekannt.

Im Übergang zwischen zwei Pisten soll der Mann die Kontrolle über seine Skier verloren haben und abgehoben sein. Nach rund 27 Metern schlug er mit dem Rücken auf der Piste ein. Eine zufällig anwesende Ärztin kümmerte sich um den Mann und verständigte die Rettungskräfte. Per Hubschrauber kam der 51-Jährige in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240226-99-129666/2