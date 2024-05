Mann filmt junge Frauen beim Umziehen in Schwimmbad

Ein Mann hat zwei junge Frauen beim Umziehen in einem oberbayerischen Schwimmbad gefilmt und fotografiert. Der 24-Jährige hielt sein Handy von unten in die Umkleidekabine, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Umkleide in Unterschleißheim (Landkreis München) befanden sich eine 13-Jährige und eine 18-Jährige. Sie bemerkten den Vorfall und meldeten es einem Bademeister. Der hielt den Verdächtigen fest, bis die Polizei kam. Das Handy wurde sichergestellt.

© dpa-infocom, dpa:240531-99-227248/2