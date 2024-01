Ein 21-Jähriger hat sich Regensburg unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt - mit vier nicht angeschnallten Kleinkindern auf der Rückbank. In dem Wagen entdeckte eine Streife bei einer Kontrolle am Dienstag insgesamt sieben statt den zugelassenen fünf Menschen, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Ein Drogentest bei dem Fahrer vor Ort war außerdem positiv, die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den Mann wird nun ein einmonatiges Fahrverbot verhängt.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-804434/2