Mann fährt Polizist mit Auto über den Fuß

Ein Autofahrer fährt einem Polizisten über den Fuß. Danach macht er sich auf den Heimweg.

Ein Autofahrer ist einem Polizisten über den Fuß und anschließend nach Hause gefahren. Ein Test ergab nach Polizeiangaben, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Der Polizist hatte in Regensburg den Verkehr geregelt. Ein 45-jähriger Mann ignorierte die Anweisungen des Beamten und fuhr ihm über den Fuß - der Polizist wurde dadurch am Mittelfuß verletzt. Der Autofahrer wartete nur kurz an der Unfallstelle und fuhr davon. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

