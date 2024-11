Mann fährt mit über drei Promille zur Arbeit – um seine Schicht als Busfahrer anzutreten

Der betrunkene Autofahrer wurde gegen 14 Uhr in Karlsfeld von der Polizei gestoppt. Symbolbild: dpa

Mit 3,1 Promille mit dem Auto zur Arbeit gefahren ist am Freitag ein 38-Jähriger, der als Busfahrer arbeitet. Das berichtet die Dachauer Polizei.









Der betrunkene Autofahrer wurde gegen 14 Uhr in Karlsfeld (Landkreis Dachau) von der Polizei gestoppt. Zuvor sei diese von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer informiert worden, dass ein Auto in deutlichen Schlangenlinien unterwegs sei. Der 38-jährige Fahrer sei von einer Polizeistreife in der Nähe seiner Arbeitsstelle angehalten worden. Ein Atemalkoholtest ergab laut Bericht der Polizei einen Wert von 3,1 Promille.



Der Mann erklärte, er sei auf dem Weg zur Arbeit gewesen, um dort seine Schicht als Busfahrer anzutreten. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. Wie die Polizei weiter mitteilt, erwarte den 38-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

AZ