Mann fährt mit stark beschädigtem Auto

Das Auto ist voller Dellen, vorn fehlt ein Rad. Ein Mann fährt mit einem stark beschädigten Auto durch Oberbayern. Das bleibt nicht unbemerkt.

Ein 31-Jähriger mit einem Auto mit etlichen Blechschäden und einem fehlenden Vorderrad nur noch auf der Felge in Oberbayern unterwegs gewesen. Einem Zeuge war der Wagen am Sonntag in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) aufgefallen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach passte den 31-Jährigen eine Streife ab, als er gerade an einer Tankstelle anhielt und weiterfahren wollte. Den Beamten nach wirkte der Mann, als hätte er Alkohol und Drogen konsumiert. Außerdem habe er keinen Führerschein vorzeigen können. Die Polizisten stellten deshalb den Fahrzeugschlüssel sicher. Zunächst war unklar, ob das Auto zuvor in einen Unfall verwickelt war.

© dpa-infocom, dpa:241028-930-272793/1