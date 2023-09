Mann fährt gegen Pfosten: Polizisten angegriffen

Polizei - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nachdem ein 20-Jähriger in Bayreuth betrunken mit seinem Auto gegen einen Metallpfosten gefahren war, sollen dessen Bruder und Vater zwei Polizisten angegriffen und verletzt haben. Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, fand die Polizei in der Wohnung der Familie Cannabis sowie verschiedene Schlag- und Stichwaffen. Außerdem lag laut Polizei gegen den Bruder des 20-Jährigen ein Haftbefehl vor.

Beamte hätten am Unfallort in der Nacht zum Samstag nur den Vater vorgefunden, in der Wohnung hätten sie den 20-Jährigen angetroffen. Dort sollen dessen 22 Jahre alter Bruder und der Vater die Beamten angegriffen und leicht verletzt haben. Die Polizisten hätten die Angreifer unter anderem mittels Pfefferspray überwältigt.

Laut Polizei stellten die Beamten bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen Alkoholwert von 2,3 Promille fest. Gegen den Bruder und Vater werde unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230911-99-156967/2