Mann fährt betrunken mit Gabelstapler in Fußgänger

Bei einem Unfall mit einem Gabelstapler auf einem Firmengelände in Finningen (Dillingen an der Donau) ist ein 61 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Samstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem 31-Jährigen in einem Gabelstapler und dem Passanten. Ein Rettungsdienst brachte den 61 Jahre alten Verletzten in eine Klinik. Da bei dem 31-Jährigen der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, führten die Beamten den Angaben zufolge einen Test durch, der einen Wert von über 1,1 Promille ergab.

