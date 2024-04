Mann fährt betrunken mit dem Auto zur Polizei

Ein betrunkener 56-Jähriger ist in Schwaben mit dem Auto zur Polizei gefahren. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, wollte der Mann am Montagvormittag ein Anliegen bei der Polizeiinspektion Buchloe vortragen. Der wachhabende Beamte habe jedoch festgestellt, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der 56-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn werde nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

