Mann ertrinkt im Karlsfelder See beim Schwimmen

Badegäste bemerken, dass ein Mann in einem See untertaucht. Zwar alarmieren sie sofort die Rettungskräfte. Doch die Suche nach dem untergegangenen Schwimmer nimmt ein trauriges Ende.

Dachau (dpa) - Beim Schwimmen im Karlsfelder See im Landkreis Dachau ist ein Mann am Nachmittag ertrunken. Andere Badegäste beobachteten nach Angaben der Feuerwehr, wie er beim Schwimmen unterging und nicht mehr auftauchte. Sie setzen einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München rückten aus, von einem Boot aus gingen zwei Taucher ins Wasser. Sie konnten den Mann zwar schnell im Wasser entdecken und an Land bringen. Für ihn kam aber trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät.

