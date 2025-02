Mann erleidet Brandverletzungen - Hintergründe unklar

Ein Mann ruft bei einer Flüchtlingsunterkunft um Hilfe. Mit schweren Brandverletzungen bricht er zusammen. Was ist geschehen? Die Polizei steht bislang vor einem Rätsel.

Ein bislang unbekannter Mann hat in Mittelfranken schwere Brandverletzungen erlitten. Wie es dazu kam, gibt der Polizei derzeit Rätsel auf. Der Mann habe am Montagvormittag an der Tür einer Flüchtlingsunterkunft in Solnhofen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) geklopft und um Hilfe gerufen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. In der Einrichtung brach der Mann zusammen. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Die Ermittler haben bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Polizei geht davon aus, dass ein Feuer im Außenbereich der Einrichtung ausbrach. Der Mann war dort nach bisherigen Erkenntnissen nicht untergebracht. Die Identität des Mannes ist bislang unklar. Um den Vorfall aufzuklären, hofft die Polizei auf Hinweise von möglichen Zeugen.

