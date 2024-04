Mann erledigt großes Geschäft an Münchner Bahnsteig und bedroht Bahnmitarbeiter

Ein Mann hat sein großes Geschäft am Bahnsteig des Münchner Hauptbahnhofs erledigt und anschließend einen Bahnmitarbeiter mit einem Messer bedroht. Verletzt wurde der 60-jährige Bahnmitarbeiter nicht, so die Polizei am Freitag.









Dieser beobachtete zunächst den 41-Jährigen bei seiner Entleerung am Donnerstagmorgen. Als er den Mann aufforderte, die Verschmutzung wegzumachen, soll der 41-Jährige ein Messer herausgeholt haben. Damit hantierte er vor dem 60-Jährigen herum.



Danach steckte er das Messer weg und setzte in einem einsehbaren Grünstreifen sein Geschäft fort. Die gerufene Polizei fand schließlich den Mann und stellte sein Messer sicher. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

− dpa