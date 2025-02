Mann durch heruntergerissenen Ampelmast schwer verletzt

Ein Autofahrer biegt an einer Kreuzung ab und prallt auf einen Ampelmast. Was dann folgt, hat drastische Folgen für einen 24 Jahre alten Passanten.

Ein Mann ist von einem durch ein Auto herausgerissenen Ampelmast in Nürnberg getroffen und schwer verletzt worden. Der 91-jährige Fahrer sei beim Abbiegen an einer Kreuzung zunächst gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen einen Ampelmast geprallt.

Der Aufprall am Samstagabend sorgte dafür, dass der Mast aus seiner Verankerung gerissen wurde. Anschließend fiel er auf einen an einer Tram-Haltestelle wartenden Mann, der dadurch schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zu der bislang ungeklärten Unfallursache.

