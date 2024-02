Mann drückt Partnerin zu Boden: Frau leicht verletzt

Polizisten haben in Landshut ein Paar voneinander getrennt, nachdem der Mann infolge eines Streits auf seiner Verlobten gelegen und sie zu Boden gedrückt haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die 32-Jährige bei der Auseinandersetzung am Mittwoch leicht verletzt. Den Grund des Streits gab das Paar den Beamten demnach nicht preis. Gegen den 42 Jahre alten Mann wurde ein Kontaktverbot ausgesprochen und die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:240222-99-79988/3