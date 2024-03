Mann droht Nachbar mit Soft-Air-Waffe: Streit um Internet

Bei einem Streit um einen abgeklemmten Internetanschluss in Oberfranken hat ein Bewohner seinen Nachbarn mit einer Soft-Air-Waffe bedroht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wies der Nachbar den 23-Jährigen am Dienstag in Hof darauf hin, dass er durch das Abklemmen des Internets im Mehrparteienhaus Probleme mit dem Vermieter bekommen könnte, falls er das Internet nicht wieder anschließt. Daraufhin habe der 23-Jährige seinen Nachbarn mit einer Soft-Air-Waffe bedroht. Der Nachbar sei in seine Wohnung gerannt und habe die Polizei gerufen.

Nach Angaben der Polizei rückte eine Vielzahl von Einsatzkräften aus. Demnach kam der 23-Jährige nach telefonischer Anweisung mit erhobenen Händen aus seiner Wohnung. Bei der Waffe habe es sich um eine erlaubnisfreie Soft-Air-Waffe gehandelt. Gegen den 23-Jährigen wird laut Polizei wegen Bedrohung ermittelt.

