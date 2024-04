Mann droht in Bad Windsheim mit Pistole – Polizisten schießen und verletzten Mann schwer

Polizisten haben in Bad Windsheim in Mittelfranken auf einen Mann geschossen, der sie zuvor mit einer Pistole bedroht hatte. − Foto: vifogra

Am Bahnhof von Bad Windsheim in Mittelfranken westlich von Nürnberg ist ein Mann am frühen Freitagabend durch einen oder mehrere Schüsse aus einer Polizeiwaffe schwer verletzt worden. Er habe die Beamten mit einer Pistole bedroht, daraufhin hätten die Beamten geschossen, sagte ein Polizeisprecher.









Die Polizei sei gegen 17.15 Uhr zum Bahnhof gerufen worden, weil es dort im Zusammenhang mit einem Autoverkauf zu einem Streit und offensichtlich auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war.



Bei dem Verletzen handelt es sich laut Polizeisprecher um den potenziellen Käufer des Autos. Der Mann wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Seine Identität sei bisher nicht geklärt, sagte der Polizeisprecher.





Schüsse in Bad Windsheim: Bahnhofsplatz abgesperrt





Der Verkäufer wurde am Abend noch von der Polizei vernommen. Warum es zwischen den beiden Männern zum Streit kam, war unklar. Offen blieb auch, ob der Kaufinteressent auch den Verkäufer mit der Pistole bedroht hatte.



Der Bahnhofsplatz wurde weiträumig abgesperrt. Der Zugverkehr war aber laut Polizeisprecher nicht beeinträchtigt.



Wie viele Schüsse abgegeben wurden, war offen. Das Bayerische Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen involviert; das ist bei Schusswaffengebrauch durch Polizisten standardmäßig vorgesehen.

− dpa