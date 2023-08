Mann bringt verletzte Zwergfledermaus zur Polizeiwache

Polizei - Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. - Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat eine verletzte Zwergfledermaus zu einer Polizeiwache in Nordschwaben gebracht. Der 26-Jährige habe das Tier am Montag auf dem Dachboden seines Wohnhauses in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei zur Polizeiwache gekommen, um Hilfe zu suchen. Mithilfe einer Umweltschutzorganisation machten die Beamten den Angaben zufolge einen Fledermaus-Experten ausfindig. Dieser habe sich dann um das am Flügel verletzte Tier gekümmert.

