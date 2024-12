Mann bringt gefundene Waffe zur Polizei - Anzeige

Ein Mann findet eine Waffe, bringt sie zur Polizei - und bekommt eine Anzeige. Ein Telefonat hätte ihm nach Polizeiangaben Ärger erspart.

Eigentlich wollte ein 47-Jähriger wohl alles richtig machen, nun hat er aber eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz am Hals. Der Mann hatte nach Polizeiangaben beim Ausräumen der elterlichen Wohnung eine Schreckschusswaffe gefunden. Diese brachte er in einem Stoffbeutel zur Polizei in Grafenau. Dort erwartete ihn allerdings die Anzeige. Da der Mann keinen kleinen Waffenschein besitze, hätte er die Waffe nicht außerhalb seines Privatgeländes bei sich haben dürfen, erklärte die Polizei. Sie rät daher, beim Fund von Waffen, die Polizei telefonisch zu verständigen.

