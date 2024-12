Mann bringt eigenmächtig Parkkralle an Auto von Parksünderin an – Das hat Folgen

Weil sie auf seinem Grundstück parkte, hat ein Mann in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) eigenmächtig eine Parkkralle am Auto einer Frau angebracht. Als diese später wieder losfuhr, wurde ihr Auto dadurch schwer beschädigt. − Symbolbild: Imago/Zoonar

Mächtig Ärger hat sich ein 53-Jähriger in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) eingebrockt: Eigenmächtig hat er dem Auto einer Parksünderin eine Parkkralle verpasst – mit unschönen Folgen. Die Polizei Donauwörth bezeichnet das als „ungewöhnlichen Vorfall“.









Alles begann demnach, als eine 60-Jährige am Samstag gegen 23 Uhr ihr Auto im Grundstück des 53-Jährigen abstellte. Laut Polizei brachte der Bewohner eine Parkkralle an dem Auto der Frau an. Außerdem habe er einen Hinweiszettel an ihre Windschutzscheibe angebracht.





Mit Parkkralle losgefahren: Auto schwer beschädigt





Blöd nur: In der Dunkelheit übersah die 60-Jährige sowohl den Zettel als auch die Parkkralle. Als sie versuchte loszufahren, wurde ihr Auto laut Polizei „erheblich beschädigt“. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.



Mehr zum Thema: 5 häufige Irrtümer beim Parken



Die Polizei betont bezüglich der Parkkrallenaktion des 53-Jährigen in einer Mitteilung am Sonntag, dass „derartiges Vorgehen erhebliche Gefahren mit sich bringen kann“. Je nach Einzelfall könnten zudem Schadensersatzforderungen oder gar Strafermittlungen die Folge sein. Statt eigenmächtig zu handeln, sollte die Polizei verständigt werden. Den 53-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Nötigung.

− cav