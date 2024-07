Mann belästigt Bundespolizistin in Zivil

Bundespolizei - Ein 40-Jähriger hat am Münchner Hauptbahnhof eine Fahnderin in Zivil belästigt. (Symbolfoto) - Foto: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa

Ein 40-jähriger Mann belästigt am Münchner Hauptbahnhof eine Frau. Es handelt sich dabei um eine Bundespolizistin in Zivil. Als er flüchten will, verfolgt sie ihn und hält ihn fest.

Ein 40-Jähriger soll am Hauptbahnhof in München eine Frau belästigt haben - dabei handelte es sich um eine Bundespolizistin in Zivil. Der Mann machte ihr nach Angaben der Bundespolizei am Donnerstag „zweideutige Komplimente“ und fasste ihr an den Hintern. Als er flüchten wollte, habe die Taschendiebfahnderin die Verfolgung aufgenommen und ihn festgehalten, bis ihre Kollegen in Uniform eintrafen.

Als die Beamten ihn zur Dienststelle mitnahmen, habe er sie beleidigt und versucht, einen Bundespolizisten mit einem Kopfstoß zu treffen. Am Donnerstagvormittag soll er außerdem Reisende belästigt und einen Bahnmitarbeiter bedroht haben. Gegen den Mann werde nun unter anderem wegen sexueller Belästigung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Der Mann sei nach dem Vorfall einem Haftrichter vorgeführt worden. Ob dieser Untersuchungshaft anordnete, konnte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag nicht sagen.

