Mann bekommt bei Unwetter elektrischen Schlag und stirbt

Ein Mann hat in seinem vollgelaufenen Keller in Unterfranken einen elektrischen Schlag bekommen und ist gestorben. Er ging wohl wegen der Überflutung in den Keller und erlitt dann den Schlag, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag. Woher die elektrische Ladung am Donnerstagabend in Hausen bei Würzburg (Landkreis Würzburg) kam, ist bislang nicht bekannt.

Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen vor allem in Unter- und Oberfranken ausrücken. Am Freitagmorgen hatte sich die Lage wieder beruhigt.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-901503/2