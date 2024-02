Mann bei Wohnungsbrand verletzt - Katze stirbt

Bei einem Wohnungsbrand in der Oberpfalz sind ein Mann und seine zwei Katzen verletzt worden, eine davon tödlich. Das Feuer war am Freitag aus zunächst unklaren Gründen in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Rettungskräfte brachten den Bewohner der Brandwohnung im vierten Geschoss mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Eine seiner Katzen wurde von der Polizei verletzt zum Tierarzt gebracht, die andere starb noch vor Ort.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindern. Die Polizei ermittelte zur Brandursache.

