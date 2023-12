Mann bei Waldarbeiten schwer verletzt

Ein 66-Jähriger ist in der Oberpfalz bei Waldarbeiten durch einen umfallenden Baum schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren der Mann und dessen Sohn am Mittwochnachmittag damit beschäftigt, in einem Privatwald bei Stamsried (Landkreis Cham) abgebrochene Äste und andere durch die Schneelast verursachte Schäden zu beseitigen. Während der Arbeiten sei ein teilweise entwurzelter Baum umgefallen und habe den 66-Jährigen am Rücken getroffen.

Der Sohn rief die Rettungskräfte, die die Unfallstelle im unwegsamen Gelände nur schwer erreichen konnten. Nachdem der Notarzt den Verletzten erstversorgt hatte, wurde er laut Polizei durch einen Rettungshubschrauber mit einer Seilwinde geborgen und in ein Krankenhaus geflogen.

