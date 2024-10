Mann bei Unfall in der Oberpfalz schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall ist ein 63-Jähriger in seinem Wagen eingeklemmt. Die Einsatzkräfte rücken aus.

Ein Mann ist bei einem Autounfall in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Das Fahrzeug, in dem der 63-Jährige unterwegs war, kam am Samstag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war im Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte trennten das Dach des Autos ab, um ihn zu bergen. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber den Verletzten ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

© dpa-infocom, dpa:241027-930-271537/1