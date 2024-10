Mann bei Streit schwer verletzt – Verdächtige in U-Haft

Zwei Männer sollen in Oberfranken einen 32-Jährigen schwer verletzt haben. Die beiden sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Zwei Männer sollen bei einem Streit in Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) einen 32-Jährigen geschlagen und schwer verletzt haben. Die beiden Tatverdächtigen kamen heute in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Gegen die zwei wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Am Freitagmittag hätten sich der 32-Jährige und die beiden anderen Männer im Alter von 36 und 39 Jahren zunächst gestritten. Dann sollen die beiden älteren den 32-Jährigen niedergeschlagen und ihn getreten haben, als er schon am Boden lag. Anschließend seien die Verdächtigen mit einem Auto geflüchtet, hieß es von der Polizei. Der 32-Jährige kam ins Krankenhaus.

Die Polizei nahm am Nachmittag zwei Verdächtige in Schlüsselfeld fest. Ein Richter erließ heute Vormittag Haftbefehl gegen die beiden Männer. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.

